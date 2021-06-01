Латвия и Германия распишут ничью, выкинув Канаду с ЧМ? Пары плей-офф чемпионата мира. LIVE

Россия сыграет с Канадой в 1/4 финала?
Один из вариантов для сборной России после того, как канадцы набрали очко в матче с Финляндией.
В случае победы над Беларусью россияне займут первое место в группе, а Канада опустится на четвёртую строчку, если матч Германия – Латвия завершится в основное время. Если же Германия и Латвия сыграют вничью в основное время, то канадцы не выйдут из группы. Объясняем почему.
Расклад: Канада проиграла Финляндии в овертайме/по буллитам, Германия победила Латвию в овертайме/по буллитам.
Положение команд внутри «треугольника»:
Латвия – 4 (4:3)
Канада – 3 (4:4)
Казахстан – 2 (5:6)
Другой расклад: Канада проиграла Финляндии в овертайме/по буллитам, Латвия победила Германию в овертайме/по буллитам.
Положение команд внутри «треугольника»:
Германия – 3 (5:4)
Канада – 3 (5:5)
Казахстан – 3 (5:6)
В случае равенства очков у двух и более команд при распределении мест в турнирной таблице учитываются следующие показатели:
— набранные очки в личных встречах;
— лучшая разница шайб в личных встречах;
— количество забитых голов в личных встречах.
Кто гарантировал себе место в плей-офф (выделены)
Группа А: Швейцария (15 очков), Россия (14), Словакия (12), Чехия (10).
Группа В: Финляндия (17), США (15), Канада (10), Казахстан (10), Германия (9), Латвия (9).
Четвертьфинальные пары на данный момент
Швейцария (1А) – Казахстан (4В)
Россия (2А) – Канада (3В)
Финляндия (1В) – Чехия (4А)
США (2В) – Словакия (3А)
Регламент плей-офф
Четвертьфинал играется крест-накрест, а перед полуфиналом пройдёт перепосев команд на основе следующих критериев:
1) место в группе,
2) количество очков в группе,
3) разница забитых и пропущенных шайб в группе,
4) количество забитых голов в группе,
5) посев перед стартом турнира.
Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.
Заключительные игры группового этапа
- 1 июня 2021
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