Кто и с кем сыграет в четвертьфинале ЧМ-2021.

Латвия и Германия распишут ничью, выкинув Канаду с ЧМ? Пары плей-офф чемпионата мира. LIVE

Россия сыграет с Канадой в 1/4 финала?

Один из вариантов для сборной России после того, как канадцы набрали очко в матче с Финляндией.

В случае победы над Беларусью россияне займут первое место в группе, а Канада опустится на четвёртую строчку, если матч Германия – Латвия завершится в основное время. Если же Германия и Латвия сыграют вничью в основное время, то канадцы не выйдут из группы. Объясняем почему.

Расклад: Канада проиграла Финляндии в овертайме/по буллитам, Германия победила Латвию в овертайме/по буллитам.

Положение команд внутри «треугольника»:

Латвия – 4 (4:3)

Канада – 3 (4:4)

Казахстан – 2 (5:6)

Другой расклад: Канада проиграла Финляндии в овертайме/по буллитам, Латвия победила Германию в овертайме/по буллитам.



Положение команд внутри «треугольника»:



Германия – 3 (5:4)

Канада – 3 (5:5)

Казахстан – 3 (5:6)

В случае равенства очков у двух и более команд при распределении мест в турнирной таблице учитываются следующие показатели:

— набранные очки в личных встречах;

— лучшая разница шайб в личных встречах;

— количество забитых голов в личных встречах.

Кто гарантировал себе место в плей-офф (выделены)

Группа А: Швейцария (15 очков), Россия (14), Словакия (12), Чехия (10).

Группа В: Финляндия (17), США (15), Канада (10), Казахстан (10), Германия (9), Латвия (9).

Четвертьфинальные пары на данный момент

Швейцария (1А) – Казахстан (4В)

Россия (2А) – Канада (3В)

Финляндия (1В) – Чехия (4А)

США (2В) – Словакия (3А)

Регламент плей-офф

Четвертьфинал играется крест-накрест, а перед полуфиналом пройдёт перепосев команд на основе следующих критериев:

1) место в группе,

2) количество очков в группе,

3) разница забитых и пропущенных шайб в группе,

4) количество забитых голов в группе,

5) посев перед стартом турнира.

Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.

Заключительные игры группового этапа