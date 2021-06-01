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Четвертьфинальные пары, ЧМ по хоккею — 2021, кто и с кем сыграет в плей-офф, соперник России, сетка онлайн

Латвия и Германия распишут ничью, выкинув Канаду с ЧМ? Пары плей-офф чемпионата мира. LIVE
Егор Торишный
Пары четвертьфинала ЧМ по хоккею 2021
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Кто и с кем сыграет в четвертьфинале ЧМ-2021.

Россия сыграет с Канадой в 1/4 финала?

Один из вариантов для сборной России после того, как канадцы набрали очко в матче с Финляндией.

В случае победы над Беларусью россияне займут первое место в группе, а Канада опустится на четвёртую строчку, если матч Германия – Латвия завершится в основное время. Если же Германия и Латвия сыграют вничью в основное время, то канадцы не выйдут из группы. Объясняем почему.

Расклад: Канада проиграла Финляндии в овертайме/по буллитам, Германия победила Латвию в овертайме/по буллитам.

Положение команд внутри «треугольника»:

Латвия – 4 (4:3)
Канада – 3 (4:4)
Казахстан – 2 (5:6)

Другой расклад: Канада проиграла Финляндии в овертайме/по буллитам, Латвия победила Германию в овертайме/по буллитам.

Положение команд внутри «треугольника»:

Германия – 3 (5:4)
Канада – 3 (5:5)
Казахстан – 3 (5:6)

В случае равенства очков у двух и более команд при распределении мест в турнирной таблице учитываются следующие показатели:

— набранные очки в личных встречах;
— лучшая разница шайб в личных встречах;
— количество забитых голов в личных встречах.

Полная турнирная таблица чемпионата мира – 2021
Календарь игр плей-офф чемпионата мира – 2021
Станет ли Россия первой и пройдёт ли Канада в плей-офф? Последние вопросы в таблице ЧМ Станет ли Россия первой и пройдёт ли Канада в плей-офф? Последние вопросы в таблице ЧМ

Кто гарантировал себе место в плей-офф (выделены)

Группа А: Швейцария (15 очков), Россия (14), Словакия (12), Чехия (10).
Группа В: Финляндия (17), США (15), Канада (10), Казахстан (10), Германия (9), Латвия (9).

Четвертьфинальные пары на данный момент

Швейцария (1А) – Казахстан (4В)
Россия (2А) – Канада (3В)
Финляндия (1В) – Чехия (4А)
США (2В) – Словакия (3А)

Регламент плей-офф

Четвертьфинал играется крест-накрест, а перед полуфиналом пройдёт перепосев команд на основе следующих критериев:

1) место в группе,
2) количество очков в группе,
3) разница забитых и пропущенных шайб в группе,
4) количество забитых голов в группе,
5) посев перед стартом турнира.

Команда с самым высоким посевом сыграет в полуфинале с командой с самым низким посевом, команды, занявшие второе и третье места, сыграют друг с другом.

Заключительные игры группового этапа

ЧМ-2021. Группа A
01 июня 2021, вторник. 12:15 МСК
Швейцария
Окончен
6 : 3
Великобритания
1:0 Хофман (Корви, Мозер) – 10:31' (5x5)   1:1 Кирк – 11:08' (5x5)   2:1 Лёффель (Шерве, Зигенталер) – 16:42' (5x5)   2:2 Кирк (Ричардсон, Хэммонд) – 25:34' (5x4)   3:2 Алатало (Корви, Хишир) – 30:07' (5x4)   4:2 Берчи (Шерве) – 30:20' (5x5)   5:2 Берчи (Диас, Шерве) – 36:09' (5x5)   6:2 Хишир (Курашев) – 37:45' (5x5)   6:3 Коннолли (Кирк, Хэммонд) – 53:58' (5x5)
ЧМ-2021. Группа B
01 июня 2021, вторник. 12:15 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
Б
Финляндия
1:0 Пирри (Виларди, Ферраро) – 01:30' (5x5)   1:1 Руотсалайнен – 21:11' (5x5)   2:1 Комтуа (Браун, Манджапане) – 28:18' (5x4)   2:2 Руотсалайнен (Лунделль, Оямяки) – 56:00' (5x5)   2:3 Руотсалайнен – 65:00' (ПБ)
ЧМ-2021. Группа A
01 июня 2021, вторник. 16:15 МСК
Словакия
Не начался
Чехия
ЧМ-2021. Группа B
01 июня 2021, вторник. 16:15 МСК
Италия
Не начался
США
ЧМ-2021. Группа A
01 июня 2021, вторник. 20:15 МСК
Россия
Не начался
Беларусь
ЧМ-2021. Группа B
01 июня 2021, вторник. 20:15 МСК
Германия
Не начался
Латвия
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