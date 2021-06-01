Братья Кемпе раскритиковали главного тренера сборной Швеции за его решения на ЧМ-2021

Адриан и Марио Кемпе раскритиковали главного тренера сборной Швеции Юхана Гарпенлёва за его решение развести братьев в разные звенья после первого периода матча со Словакией.

«У нас нет объяснений, почему Марио убрали из звена. Думаю, мы хорошо сыграли, когда играли вместе. Один из нас в каждом матче забивал голы или очки. У нас не было объяснений, почему мы расстались, так что это было немного странно. Возможно, это был период против Словакии, который, вероятно, был не лучшим, но я не думаю, что вам нужно перебирать имена только потому, что у есть период, который сыгран неудачно», – цитирует Адриана Кемпе Sport Bladet.

«Меня исключили из этого звена после первого периода против Словакии. Затем я спросил почему и получил ответ, что «необходимы изменения». Вот и всё. Я могу говорить только за себя, но играть с Адрианом на чемпионате мира было одним из моментов, которыми я горжусь. Мы играли именно на этой энергии, и я думаю, что у нас всё получилось», – сказал Марио Кемпе.

Напомним, в матче со сборной России Марио Кемпе был заявлен 13-м нападающим.