КХЛ ТВ исключено из списка разрешённых телеканалов на территории Беларуси

«Телеканал КХЛ» был исключён из списка разрешённых на территории Республики Беларусь.



Как сообщает официальный сайт Министерства информации Беларуси, некоторые российские телепрограммы исключены из списка разрешённых к распространению на территории республики — «Киномикс», «Русская ночь» и «Телеканал КХЛ».



В выдаче разрешений на вещание телепрограммам на очередной период отказано в связи с выявленными в представленных материалах на получение разрешения фактами нарушения Закона «О рекламе», по которому на белорусском телевидении может быть только местная реклама.



В соответствии с действующим законодательством срок действия разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации на территории Республики Беларусь без изменения формы или содержания составляет три года с момента его выдачи.