Слепышев: за сезон КХЛ не наигрался в хоккей, с радостью приехал в сборную России

Капитан сборной России Антон Слепышев рассказал, почему принял решение приехать в сборную России на чемпионат мира.



«Не было даже мыслей отказаться от приезда в сборную после тяжёлого сезона и поражения в финале Кубка Гагарина. От чемпионатов мира отказываются люди, которые играют здесь из года в год, или они в возрасте, или им мешают травмы. Для меня это первый турнир, как я мог отказаться от такого шанса? У меня тоже вышел скомканный сезон, было две-три травмы, из-за которых я пропустил почти половину регулярки. У меня были силы, я не наигрался в хоккей, поэтому переключился за пару дней с того поражения, приехал в сборную и с удовольствием работаю здесь. Эмоциональная опустошённость была, но быстро прошла, да ведь и мы же профессионалы», – сказал Слепышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.