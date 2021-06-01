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Слепышев: за сезон КХЛ не наигрался в хоккей, с радостью приехал в сборную России

Слепышев: за сезон КХЛ не наигрался в хоккей, с радостью приехал в сборную России
Лев Лукин
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Капитан сборной России Антон Слепышев рассказал, почему принял решение приехать в сборную России на чемпионат мира.

«Не было даже мыслей отказаться от приезда в сборную после тяжёлого сезона и поражения в финале Кубка Гагарина. От чемпионатов мира отказываются люди, которые играют здесь из года в год, или они в возрасте, или им мешают травмы. Для меня это первый турнир, как я мог отказаться от такого шанса? У меня тоже вышел скомканный сезон, было две-три травмы, из-за которых я пропустил почти половину регулярки. У меня были силы, я не наигрался в хоккей, поэтому переключился за пару дней с того поражения, приехал в сборную и с удовольствием работаю здесь. Эмоциональная опустошённость была, но быстро прошла, да ведь и мы же профессионалы», – сказал Слепышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Прекрасно знаем, что у телевизоров за Россию болеют миллионы». Интервью со Слепышевым «Прекрасно знаем, что у телевизоров за Россию болеют миллионы». Интервью со Слепышевым
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