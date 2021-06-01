«Прекрасно знаем, что у телевизоров за Россию болеют миллионы». Интервью со Слепышевым

Сборная России по хоккею на ЧМ-2021 приблизилась к завершению группового этапа. Наша команда уверенно идёт по дистанции турнира и небезосновательно может рассчитывать на выигрыш золотых медалей мирового форума.

В рамках специального проекта «Чемпионата», Федерации хоккея России и «Балтики» в один из выходных дней сборной с нашим обозревателем пообщался капитан российской команды Антон Слепышев. 27-летний нападающий рассказал о своём видении игры и необходимости усиления команды игроками НХЛ, объяснил большое количество сенсаций на ЧМ и поделился эмоциями от турнира в «пузыре» и без болельщиков.

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«Результат со Словакией игроки полностью берут на себя, сами привезли поражение»

— Сборная России выиграла пять из шести матчей на ЧМ-2021. Какие у вас, как у капитана, ощущения от игры команды?

— Скажем так, первые матчи мы сыгрывались, была неудачная встреча со словаками, мы полностью берём на себя тот результат, сами его привезли. Последние пару игр складывались лучше, чувствуется у ребят уверенность, пришли в себя. Плюс помощь из НХЛ сейчас пришла. Так что с каждой игрой добавляем.

— Что всё-таки случилось со Словакией? Всё дело было в недонастрое?

— В сборной не может быть недонастроя. Так сложилось: и словаки провели сильный матч, и у нас не получилось переломить ход игры, а потом удаление, рикошет и гол за несколько минут до конца матча. Тяжело было что-то изменить.

— Можно ли назвать матч со Швейцарией пока лучшим по качеству хоккея?

— В плане командной работы и тактики — да, это наш лучший матч. Нужно сохранить такой настрой.

— Есть ли разница, какое место занимать в группе? Учитывая полную неразбериху с распределением команд в другой группе.

— Любой хоккеист вам скажет, что нет никакого смысла гадать. Никто специально не выбирает соперника. Да, полная неразбериха в таблице, но у нас остался последний матч на групповом этапе, нужно улучшать нашу игру и помогать ребятам из НХЛ влиться в состав. Мы хотим достичь баланса во всех линиях и хорошо подготовиться к плей-офф.

«Средние сборные поверили в себя. Так даже интереснее, приятно выигрывать в упорной борьбе»

— ЧМ-2021 получается уникальным, очень много сенсаций и непредсказуемых результатов. Как вы это объясняете?

— Во-первых, не самые сильные составы привезли топовые сборные. Не все звёзды захотели продлевать этот тяжёлый сезон, играть в «пузыре» и не приехали. Во-вторых, те сборные, которых мы привыкли считать аутсайдерами, добавляют с каждым годом, разбирают хоккей. Тактика и подготовка хоккеистов выходят на новый уровень, поэтому все эти середняки подтягиваются. Самое главное, что они поверили в себя. Для нас, хоккеистов, так даже интереснее, уменьшается количество проходных матчей. Приятно выигрывать в упорной борьбе.

— Вы приехали на свой первый чемпионат мира и сразу получили капитанскую нашивку. Как-то вам объяснили выбор вашей кандидатуры?

— Объяснения не было, просто тренерский штаб доверил капитанство, все ребята поздравили, никто против не был. Цели и задачи не объясняли, но я и сам их примерно понимаю.

— Вы были капитаном в юниорской и молодёжной сборных России. Во взрослой команде функции те же или чем-то отличаются?

— Это немножко разные вещи. К мальчишкам и ко взрослым, сложившимся людям разный подход.

— Турнир вы начали в звене с Карнауховым, последние игры выходили в тройке Шалунова. Где играть комфортнее и есть ли какая-то разница в тренерских задачах для каждого звена?

— Для меня никакой разницы нет, с кем играть. Я нахожусь в сборной России, где собраны лучшие хоккеисты со всей страны. Тренерский штаб видит, в каких сочетаниях кого выпускать, и я не вижу здесь проблем ни у одного игрока, что кому-то с кем-то лучше или хуже. Каждый понимает, какую пользу он может и должен приносить сборной.

Фото: РИА Новости

— Как себя чувствует Константин Окулов, выхода которого из лазарета пока ждать не приходится?

— Он лечится, пока дела идут не так хорошо, как хотелось бы, медленно восстанавливается. Конечно, он расстроился, получив довольно серьёзную травму в первой же игре, но справляется, а мы его поддерживаем.

«Ребята из НХЛ приехали, и мы увидели, как они заряжены, как у них глаза горят»

— К составу команды присоединились игроки из НХЛ, кто-то из ребят вынужденно отправился в запас. Какая здесь ваша главная задача как капитана сборной?

— Понятно, что поддерживаю ребят, которых заменили. Ещё играть один матч на групповом этапе, затем плей-офф, а от травм никто не защищён. Может быть ротация, замены. Но здесь все взрослые люди, мы идём к одной цели. Это не регулярный сезон в КХЛ, где есть 60 игр, и если тебя убирают из состава, то начинаешь переживать поэтому поводу, копаться в себе. Здесь же если тебя вывели из состава — значит, так полезнее для сборной. Нет времени расстраиваться, нужно поддерживать команду в том составе, в котором она будет выходить. Все ребята должны это сами понимать в сборной.

— Как вы сами считаете, сборной России необходимо усиление на этом чемпионате мира?

— Вообще у меня в голове нет слова «необходимо». Но эти ребята постоянно доказывают, что они лучшие игроки в НХЛ и нужны сборной России. Естественно, такие люди вызываются в национальную команду. Если игроки такого калибра хотят приехать и помочь, то, конечно, это необходимо. Сейчас они приехали, и мы увидели, как они заряжены, как у них горят глаза в желании помочь сборной достичь цели.

— Вы были вызваны в сборную сразу после поражения в финале Кубка Гагарина. Не было мысли отказаться, сославшись на усталость и тяжёлый сезон?

— Нет, таких мыслей не было. Для меня это первый турнир, как я мог отказаться от такого шанса? У меня тоже вышел скомканный сезон, было две-три травмы, из-за которых я пропустил почти половину регулярки. У меня были силы, я не наигрался в хоккей, поэтому переключился за пару дней с того поражения, приехал в сборную и с удовольствием работаю здесь. Эмоциональная опустошённость была, но быстро прошла, да ведь и мы же профессионалы.

— Насколько тяжело было перестроиться с хоккея Игоря Никитина на хоккей Валерия Брагина?

— Хоккей сейчас практически везде похожий, отличаются только детали. На сборе в Новогорске много внимания этому уделяли, и игры последнего этапа Евротура тоже помогли в понимании и привыкании к новым требованиям.

— Вы ведь ранее никогда не работали с Валерием Николаевичем? Какие впечатления?

— Мы все прекрасно знаем его характер, сколько им волевых побед одержано на нашем русском характере. Он может завести ребят, сказать правильные речи в нужный момент, побеседовать индивидуально с игроком. Интересные советы, которые от других людей не услышишь.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Болельщики дают эмоции, дополнительные силы, создают шум. А сейчас выходишь на лёд, и этот стук шайбы о борт, как на тренировке»

— Расскажите о жизни сборной в рижском «пузыре». Как не сойти с ума от скуки и монотонности?

— Мы все понимали, что чемпионат мира пройдёт в таких условиях, и многие ребята были к ним готовы, так как впервые в жизни доехали до такого крупного турнира. Готовили себя заранее морально, и сейчас все мысли только о хоккее. Да, нас не выпускают из отеля, но есть комната для отдыха, где можно отдохнуть, расслабиться, телевизор посмотреть. Даже в таких условиях есть чем заняться, особенной скуки нет.

— Не кажутся ли вам слишком суровыми и неоправданными меры безопасности в столице Латвии? Владислав Гавриков говорил, что вы не можете выйти на улицу даже просто подышать.

— Подышать выпускают в определённые моменты, например, минут за 10 до выезда на игру. Но это не меня надо спрашивать — такие правила, такие реалии сейчас. Насколько это правильно — не мне судить.

— Каково играть без зрителей, особенно после плей-офф КХЛ?

— Не хватает их, конечно. Болельщики дают эмоции, дополнительные силы, создают шум. А сейчас выходишь на лёд, и этот стук шайбы о борт, как на тренировке. Но, опять же, мы все профессионалы, знаем, зачем сюда приехали и какая стоит цель, стараемся не обращать внимание, что нет болельщиков на стадионе, но мы прекрасно знаем, что у телевизоров за нас переживают миллионы. Чувствуем эту поддержку.

— С 1 июня болельщиков будут пускать на трибуны в небольших количествах. Это будет совсем другой турнир?

— Сколько бы их ни было, ситуация изменится. Может быть, решающие матчи турнира пройдут при другом накале.