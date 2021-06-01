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Сборная Германии открыла счёт на четвёртой минуте встречи с Латвией на ЧМ-2021

Сборная Германии открыла счёт на четвёртой минуте встречи с Латвией на ЧМ-2021
Никита Паглазов
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На чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия) проходит заключительный день группового этапа. Сборная Германии в эти минуты играет с командой Латвии на «Арене-Рига». Счёт в матче 1:0 в пользу немцев.

Счёт во встрече на четвёртой минуте открыл нападающий Джон Петерка.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Сборная Германии и Латвии после шести сыгранных матчей набрали по девять очков и занимают пятое и шестое место в группе В соответственно.

В случае если команды переведут игру в овертайм/серию буллитов, они обе окажутся в плей-офф, выбив из турнира Канаду (10), которая уступила и латышам, и немцам в очных встречах.

Отметим, что в случае выхода в четвертьфинал канадцы встретятся со сборной России.

Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Четвертьфинальные матчи пройдут 3 июня, полуфиналы — 5 июня, а финал и матч за бронзу — 6 июня.

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