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Беларусь поменяла голкипера на пятой минуте после двух пропущенных шайб от России

Беларусь поменяла голкипера на пятой минуте после двух пропущенных шайб от России
Георгий Горностаев
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Сегодня, 1 июня, сборная России проводит заключительный матч группового этапа на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная встречается с командой Беларуси и к пятой минуте ведёт в счёте 2:0. После второй пропущенной шайбы Алексей Колосов заменил Константина Шостака в воротах белорусов.

Константин Шостак недоигрывает не первый матч. Эта замена стала для голкипера третьей на турнире. Всего Шостак сыграл 37 минут и пропустил восемь шайб. Его коэффициент надёжности 12.97.

Сборная России находится на втором месте в группе А, Беларусь — на восьмом. Россияне на групповом этапе обыграли Чехию (4:3), Великобританию (7:1), Данию (3:0), Швейцарию (3:1) и Швецию (3:2, Б), потерпев одно поражение — в матче со Словакией (1:3).

Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Сборные России и Беларуси выступают в группе А, где также играют Чехия, Великобритания, Швеция, Швейцария, Словакия и Дания.

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