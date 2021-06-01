Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Россия – Беларусь: прямая онлайн-трансляция матча, чемпионат мира по хоккею — 2021, 1 июня 2021

Наши уже в плей-офф ЧМ, но хочется стать первыми в группе! Россия – Беларусь. LIVE
Андрей Гуров Павел Панышев
,
Россия – Беларусь. LIVE
Комментарии
Всё главное с последней встречи команды Валерия Брагина в группе и интересные события вокруг неё – в формате онлайна.

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Беларусь в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года. Начало встречи запланировано на 20:15 мск, но мы традиционно запускаем нашу трансляцию заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными фактами.

Турнирная таблица ЧМ-2021
Календарь матчей группового этапа ЧМ-2021
ЧМ-2021. Группа A
01 июня 2021, вторник. 20:15 МСК
Россия
Не начался
Беларусь
Live Павел Панышев

Интриги на групповом этапе ещё остались. Рассказываем о главных из них в преддверии сегодняшнего игрового дня.

Станет ли Россия первой и пройдёт ли Канада в плей-офф? Последние вопросы в таблице ЧМ Станет ли Россия первой и пройдёт ли Канада в плей-офф? Последние вопросы в таблице ЧМ
10:32 Павел Панышев

Что решает матч Россия – Беларусь? Команда Михаила Захарова (кстати, она тоже обыграла шведов) уже точно не попадает в плей-офф. Единственная мотивация – обойти Великобританию и не стать последней в группе А. В свою очередь, россиянам нужно хорошо подготовиться к четвертьфиналу. Возможно, попробовать какие-то новые сочетания, немного поэкспериментировать. Но, разумеется, не заигрываться и постараться добиться уверенной победы.

10:31 Павел Панышев

Накануне наша сборная добилась тяжёлой победы над шведами в серии буллитов (3:2 Б) и забронировала путёвку в четвертьфинал ЧМ, отправив скандинавов домой. Швеция впервые в своей истории не вышла из группы на чемпионате мира. Это, конечно, огромный провал и позор для шведского хоккея. Думается, что выводы обязательно последуют.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021