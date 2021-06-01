Наши уже в плей-офф ЧМ, но хочется стать первыми в группе! Россия – Беларусь. LIVE

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Беларусь в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года. Начало встречи запланировано на 20:15 мск, но мы традиционно запускаем нашу трансляцию заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными фактами.
Интриги на групповом этапе ещё остались. Рассказываем о главных из них в преддверии сегодняшнего игрового дня.
Что решает матч Россия – Беларусь? Команда Михаила Захарова (кстати, она тоже обыграла шведов) уже точно не попадает в плей-офф. Единственная мотивация – обойти Великобританию и не стать последней в группе А. В свою очередь, россиянам нужно хорошо подготовиться к четвертьфиналу. Возможно, попробовать какие-то новые сочетания, немного поэкспериментировать. Но, разумеется, не заигрываться и постараться добиться уверенной победы.
Накануне наша сборная добилась тяжёлой победы над шведами в серии буллитов (3:2 Б) и забронировала путёвку в четвертьфинал ЧМ, отправив скандинавов домой. Швеция впервые в своей истории не вышла из группы на чемпионате мира. Это, конечно, огромный провал и позор для шведского хоккея. Думается, что выводы обязательно последуют.
- 1 июня 2021
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