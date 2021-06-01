Наши уже в плей-офф ЧМ, но хочется стать первыми в группе! Россия – Беларусь. LIVE

Что решает матч Россия – Беларусь? Команда Михаила Захарова (кстати, она тоже обыграла шведов) уже точно не попадает в плей-офф. Единственная мотивация – обойти Великобританию и не стать последней в группе А. В свою очередь, россиянам нужно хорошо подготовиться к четвертьфиналу. Возможно, попробовать какие-то новые сочетания, немного поэкспериментировать. Но, разумеется, не заигрываться и постараться добиться уверенной победы.