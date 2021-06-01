Сборная Германии обыгрывает Латвию после первого периода на чемпионате мира — 2021

Сегодня, 1 июня, проходит заключительный игровой день группового этапа на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Сборная Германии встречается с командой Латвии и выигрывает после первого периода со счётом 2:0.



Счёт встречи на четвёртой минуте открыл нападающий Джон Петерка. На седьмой минуте удвоил преимущество немецкой команды Марцель Нёбельс.



Сборная Германии и Латвии после шести сыгранных матчей набрали по девять очков и занимают пятое и шестое место в группе В соответственно. Победитель очной встречи гарантированно отправляется в четвертьфинал.



В случае если команды переведут игру в овертайм/серию буллитов, они обе окажутся в плей-офф, выбив из турнира Канаду (10), которая уступила и Германии, и Латвии в очных встречах.



Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Четвертьфинальные матчи пройдут 3 июня, полуфиналы — 5 июня, а финал и матч за бронзу — 6 июня.