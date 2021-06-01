Тренер Германии: даже не думали обсуждать, что выйдем играть вничью с Латвией

Главный тренер сборной Германии Тони Сёдерхольм поделился мнением о победе над сборной Латвии (2:1).

«Одной из наших главных задач было продолжить турнир и наслаждаться тем, что происходит, особо не заглядывали в будущее. Мы наслаждались нашей сплочённостью, духом товарищества. Ты заплываешь в невероятно опасные воды, если начинаешь выбирать следующего соперника. Нам было важно выиграть после нескольких поражений. И уж точно мы даже не думали обсуждать, что выйдем играть вничью. Невозможно так готовиться к игре, надо быть готовым во всём — начиная с интуиции до сердца, жертвенности и всего остального. Так ребята и сыграли, я этим очень доволен», — передаёт слова Сёдерхольма корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.