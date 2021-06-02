Канадский посол спорит на кленовый сироп с представителями соперников сборной на ЧМ-2021

Посол Канады в Латвии, Литве и Эстонии Кевин Рекс заключает пари на кленовый сироп с соотечественниками соперников канадской команды на чемпионате мира в Риге (Латвия).
С момента начала турнира, 21 мая, Рекс договаривался о споре на кленовый сироп с представителями всех посольств или дипломатических консульств стран, с которыми проводит свои матчи сборная Канады по хоккею. Бутылка с сиропом доставалась представителю победителя матча.
Перед матчей с Финляндией (2:3 Б) канадский посол поспорил с амбассадором Финляндии в Латвии – Рииттой Корпиваарой.
«Я проиграл ещё одну бутылку кленового сиропа Риитте, но сборная Канады продолжает быть на турнире!», — написал Рекс в «твиттере».
Напомним, сборная Канады (10) вышла в четвертьфинал с четвёртого места, благодаря победе Германии над Латвией в основное время (2:1). В 1/4 канадской сборной предстоит встреча с Россией. Матч состоится в четверг, 3 мая, в 20:15 мск.
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