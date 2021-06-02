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Песков: Путин и Лукашенко всегда играют в хоккей в одной команде

Песков: Путин и Лукашенко всегда играют в хоккей в одной команде
Владимир Лаевский
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента Российской Федерации Владимира Путина, рассказал об отношении к хоккею и ответил на вопрос, кто, на его взгляд, более маститый хоккеист — Путин или президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Они не известные хоккеисты, они известные любители-хоккеисты. Хоккеист — это очень тяжёлый труд и высокая профессиональная подготовка. Играют они всегда в одной команде», — приводит слова Пескова РБК.

Напомним, сейчас в Риге (Латвия) проходит чемпионат мира — 2021. Он стартовал 21 мая и должен завершиться 6 июня. 3 июня в столице Латвии будут сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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