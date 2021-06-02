«Вызвав Бобровского, тренеры попали в ловушку». Эксперты — о Россия — Канада в 1/4 финала

Групповой этап чемпионата мира по хоккею в Риге завершён. В преддверии четвертьфинального матча Россия – Канада на вопросы «Чемпионата» о перспективах команды Валерия Брагина в игре с «кленовыми листьями» ответили известные эксперты, среди которых заслуженные тренеры России Владимир Крикунов, Юрий Новиков, а также двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

Какие вопросы были заданы:

— Поражение от не самого сильного состава Канады станет провалом сборной России на ЧМ?

— Кто и почему должен сыграть в воротах с канадцами?

— Столь уверенная концовка группового этапа не станет причиной того, что россияне могут расслабиться, недонастроиться?

«Раз прилетел Бобровский, а матчи идут на вылет, то откладывать дебют не получится»

Юрий Новиков считает, что в воротах россиян в завтрашней встрече сыграет Сергей Бобровский, даже несмотря на уверенные действия Александра Самонова.

«Надо думать о хорошем, у нас приехало неплохое усиление. Мы все надеемся только на положительный результат. Сборная России хорошо проводит свои матчи. Понятно, что Канада есть Канада. Беларусь неплохо начала, но развалилась в конце чемпионата. Надо уважать любого соперника. Мы и хоккеисты с удовольствием ждём этой игры.

Что касается вратарей, то это самый интересный вопрос. Раз мы вызвали Бобровского, то тренеры попали в маленькую ловушку. Самонов – молодец, хорошо провёл матчи, справился со своей задачей. Но раз прилетел Бобровский, а матчи идут на вылет, то откладывать дебют не получится.

Не считаю, что сборная России может недонастроиться на матч с Канадой из-за уверенной концовки группового этапа. В команде взрослые люди, никакого недонастроя быть не может».

«К этому матчу нужно отнестись очень серьёзно»

Владимир Крикунов призвал российскую команду ни в коем случае не расслабляться и подойти к игре с максимально серьёзным настроем.

«Такие игры, как Россия — Канада, никогда не бывают простыми. К этому матчу нужно отнестись очень серьёзно. Понятно, что на этом чемпионате мира у Канады не тот состав, какой они обычно присылают, но к матчу с ними нужно обязательно подойти в полной готовности. Это всё-таки не Беларусь, Канада есть Канада. Ни в коем случае не должно быть осечки. Мы имеем самый сильный состав на турнире на сегодняшний день. Если ребята серьёзно настроятся, то всё должно быть хорошо.

Вопрос по вратарской позиции действительно очень серьёзный. Самонов отыграл весь чемпионат мира, и мы пропустили меньше всех шайб — это тоже нужно учитывать. Бобровский приехал сразу с корабля на бал, не играл и сидел на карантине. Это очень сложный нюанс. Тренеры находятся ближе к команде и видят ситуацию изнутри, поэтому им виднее, кому всё-таки доверить место в воротах».

«С нашими ребятами Канада будет биться в кровь»

Борис Михайлов не сомневается, что на игру с россиянами канадцы выйдут как на последний бой.

«Надеюсь, что игра Россия — Канада будет очень хорошая. На этом чемпионате мира канадцам есть что доказывать: они начали неудачно, еле успели запрыгнуть в последний вагон. С нашими ребятами Канада будет биться в кровь.

Станет ли поражение от не самого сильного состава Канады провалом? После любого поражения сборная чувствует себя неуверенно. Думаю, до провала российские хоккеисты не доведут. Они эту сборную Канаду могут и должны обыгрывать.

Лишь тренерский штаб может ответить, кто займёт место в воротах с Канадой. Для меня любой состав будет нормальным, если сборная одержит победу над Канадой. Но я не удивлюсь, если Самонов выйдет с первых минут. Если тренер поставит, значит, заслужил, если нет — заслужил Бобровский.

Не вижу причин, чтобы сборная расслаблялась. Чего им расслабляться-то? Что они сборную Беларуси обыграли? Они ещё ничего не выиграли. В каждой игре российская команда должна доказывать, что она сборная России, которая идёт вперёд и вперёд. Есть цель, и к ней надо идти. Они очень неправильно сыграли со Словакией — и к чему это привело? Правильно, к поражению. Больше такого допускать нельзя».