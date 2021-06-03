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Главный тренер «Виннипега» прокомментировал силовой приём лидера своей команды на Эвансе

Главный тренер «Виннипега» прокомментировал силовой приём лидера своей команды на Эвансе
Сергей Емельянов
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Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис прокомментировал силовой приём нападающего своей команды Марка Шайфли против нападающего «Монреаль Канадиенс» Джейка Эванса.

«Это крайне необычный эпизод, потому что, когда вы возвращаетесь в оборону, чтобы предотвратить гол в пустые ворота, вы идёте на полной скорости. Когда Марк перестал катиться, он не выставлял рук. Это был жёсткий силовой приём. В этом нет никаких сомнений. И я уверен, что лига выскажет своё мнение», — цитирует Мориса Winnipeg Sun.

Конец матча был омрачён инцидентом с участием лидера «Виннипега» Шайфли. Канадский форвард атаковал Эванса в голову в тот момент, когда он отправлял шайбу в пустые ворота «Джетс». Джейк получил травму и покинул лёд на носилках, а сам Шайфли за этот поступок был наказан матч-штрафом, теперь ему может грозить длительная дисквалификация.

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