Главный тренер «Виннипега» прокомментировал силовой приём лидера своей команды на Эвансе

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис прокомментировал силовой приём нападающего своей команды Марка Шайфли против нападающего «Монреаль Канадиенс» Джейка Эванса.

«Это крайне необычный эпизод, потому что, когда вы возвращаетесь в оборону, чтобы предотвратить гол в пустые ворота, вы идёте на полной скорости. Когда Марк перестал катиться, он не выставлял рук. Это был жёсткий силовой приём. В этом нет никаких сомнений. И я уверен, что лига выскажет своё мнение», — цитирует Мориса Winnipeg Sun.

Конец матча был омрачён инцидентом с участием лидера «Виннипега» Шайфли. Канадский форвард атаковал Эванса в голову в тот момент, когда он отправлял шайбу в пустые ворота «Джетс». Джейк получил травму и покинул лёд на носилках, а сам Шайфли за этот поступок был наказан матч-штрафом, теперь ему может грозить длительная дисквалификация.