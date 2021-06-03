Экс-форвард – о боковом амиотрофическом склерозе: не хочу, чтобы меня жалели

Экс-форвард «Торонто Мэйпл Лифс», «Детройт Ред Уингз» и «Ванкувер Кэнакс» Марк Киртон рассказал о борьбе с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).
По словам спортсмена первые симптомы у него появились около шести лет назад. Сначала начала слабеть правая рука, потом начал терять равновесие. Сейчас он больше не может ходить.
«Всё перешло из правой руки в левую. От левой ноги к правой ноге. Как я узнал о диагнозе? Это был 10-секундный кошмар. Врач сказал, что у меня БАС. За 10 секунд наш мир рухнул.
Трудно, когда тебе говорят такое. Я мало что знал об этом, но моя жена знала. Мы оба много читали о разных вещах, прежде чем мне поставили диагноз. Одно время врачи думали, что у меня болезнь Лайма. Но когда вы слышите о БАС, всё по-другому. Это почти нереально. Я помню, как подумал: «Как мне рассказать детям?» Я должен был принять некоторые решения о том, как я собираюсь с этим справиться.
Можно смеяться или плакать. Я решил, что не буду меняться. Я собираюсь остаться тем, кем был всегда. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы остаться прежним, и ожидаю, что люди будут относиться ко мне так же.
Я не хочу, чтобы меня жалели. Я много лет играл в разных командах. Мои товарищи не хотят видеть меня грустным и расстроенным, и я не хочу видеть их грустными и расстроенными. В 99,9% случаев они общаются со мной так, будто все в порядке. Я предпочитаю такой подход.
Я мало думаю о будущем. Я не могу делать это. Я верю в три правила жизни. Семья является приоритетом, я верующий человек, и у меня есть феноменальная группа друзей, которые меня поддерживают. Если у вас есть эти три вещи, о чем беспокоиться в будущем?
Могли ли сотрясения мозга, которые я перенес как хоккеист, стать причиной? Несомненно, когда занимаешься контактными видами спорта, существует фактор риска. Но есть очень много людей, не занимающихся спортом, у которых эта болезнь, и они никогда в жизни не получали сотрясения мозга.
Я искренне верю, что есть доказательства, которые требуют дальнейших исследований, изучения спортсменов с БАС. Нам еще так много предстоит узнать об этом», – цитирует Киртона Toronto sun.
- 3 июня 2021
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