Таварес: обрывками помню день травмы – как лежу на льду, кладут на носилки, везут в скорую

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес рассказал о восстановлении после травмы.



«Я рад, как проходит процесс восстановления, и доволен тем, чего уже добился. Я буду и дальше работать, чтобы восстановиться на 100% и как можно скорее подготовиться к возвращению на лёд. Мне повезло. Я хочу сказать спасибо всему хоккейному сообществу, болельщикам «Мэйпл Лифс», всем, кто желал мне скорейшего восстановления. Еще раз спасибо.



Вылет из плей-офф? Очень сложно описать то чувство разочарования и полного опустошения, которое испытываешь после такого поражения. Перед нами стоят серьёзные вызовы. Это тяжёлый удар. Мы все несем ответственность.



Я не помню столкновение. Помню, что было в тот день, мои первые смены в игре. А потом обрывочные воспоминания. Как я лежу на льду, как меня кладут на носилки, везут в скорую. Тогда я уже стал лучше понимать, что происходит», – цитирует Тавареса официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, капитан «Торонто» выбыл из-за травмы колена и сотрясения мозга. Таварес был госпитализирован после страшного столкновения в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».



Форварда получил травму после силового приёма от защитника Бена Шьяро. После того, как Таварес упал на лёд, он получил удар коленом в лицо от форварда «Монреаля» Кори Перри. Таварес оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках.