Руководство «Спартака» утвердило тренерский штаб команды на сезон-2021/2022

Руководство московского «Спартака» практически завершило формирование тренерского штаба на предстоящий сезон, сообщает официальный сайт красно-белых. Помогать главному тренеру Борису Миронову будут Андрей Потайчук, Владимир Тюриков, Константин Кольцов, Алексей Семёнов и Кристиан Скарфаген. Шведский специалист Кристиан Скарфаген будет отвечать за физическую подготовку игроков. Имя тренера вратарей будет объявлено позднее.
Андрей Потайчук работал в «Спартаке» помощником Милоша Ржиги и Вадима Епанчинцева, а в прошлом сезоне занимал пост генерального менеджера воскресенского «Химика», фарм-клуба «Спартака» в ВХЛ.
Владимир Тюриков – рекордсмен красно-белых по числу матчей за клуб. В течение нескольких лет работал в тренерском штабе «Спартака», с 2009 года – в молодёжной команде, вместе с которой побеждал в Кубке Харламова в 2014 году.
Константин Кольцов завершил игровую карьеру в 2016 году. Два сезона работал ассистентом главного тренера в минском «Динамо», затем стал главным тренером ХК «Брест». В минувшем сезоне возглавлял команду «Динамо-Молодечно», выступавшую в чемпионате Беларуси.
Алексей Семёнов на протяжении трёх последних сезонов выступал за «Салават Юлаев» и принял решение завершить профессиональную карьеру. Работа в московском «Спартаке» станет для него дебютом в качестве тренера.
Кристиан Скарфаген пять лет работал в клубе «Фрелунда» тренером по общей физической подготовке, затем один сезон в минском «Динамо». В сезонах-2018/19 и 2019/20 работал в Северной Америке в системе «Чикаго Блэкхокс». На родине проводит индивидуальные занятия с хоккеистами топ-уровня НХЛ и КХЛ.
- 3 июня 2021
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