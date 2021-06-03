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Рижское «Динамо» подписало контракт с канадским нападающим Пуарье

Рижское «Динамо» подписало контракт с канадским нападающим Пуарье
Никита Паглазов
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Нападающий Эмиль Пуарье заключил контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Рига.

Как сообщает официальный новостной аккаунт пресс-службы КХЛ в «твиттере», соглашение между хоккеистом и командой рассчитано на один год.

Сезон-2020/2021 Пуарье провёл в клубе словацкой экстралиги «Кошице». Ранее он выступал семь сезонов АХЛ за «Абботсфорд Хит», «Адирондак Флэйм», «Стоктон Хит» и «Манитоба Мус», где набрал 146 (56+90) очков в 302 встречах.

Канадский хоккеист был выбрал под 22-м номером на драфте НХЛ-2013 клубом «Калгари Флеймз». За команду он провёл восемь матчей.

В прошлом сезоне КХЛ, рижское «Динамо» заняло 11-е место в Западной конференции, не выйдя в плей-офф Кубка Гагарина.

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