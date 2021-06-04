Видеообзор матча Россия — Канада на ЧМ-2021. Все голы и невероятная развязка

Сборная России завершила выступление на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Россияне в матче 1/4 финала уступили канадцам. Встреча закончилась со счётом 2:1 ОТ.

Сборной Канады по ходу встречи пришлось отыгрываться. Соперник сумел перевести игру в овертайм и вырвать победу.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Счёт в матче на 35-й минуте открыл защитник россиян Евгений Тимкин. После атаки российской команды ворота соперника остались незащищёнными, а Тимкин сумел отправить шайбу в ворота. Но в начале третьего периода соперник сравнял счёт. Отличился капитан канадцев Адам Хенрик, реализовавший большинство. После прострела на пятак он переправил шайбу в ворота. В овертайме решающую шайбу забросил Эндрю Манджапане.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.