Главный тренер сборной Канады – о 18-летнем Пауэре: он будет суперзвездой

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан рассказал о потенциале 18-летнего защитника команды Оуэна Пауэра, а также поделился мнением о предстоящем полуфинале с США на чемпионате мира в Латвии.
«Полуфинал с США будет отличным матчем. У американцев очень талантливая и трудолюбивая команда, которую возглавляет отличный тренер Джек Капуано. Будет отличный матч. Мы с ними провели не лучшую игру в группе, но мы с ними вполне равные команды, будет классный полуфинал. Если будем так же биться, как сегодня, у нас отличный шанс на победу.
У Пауэра с каждым матчем растёт уверенность, этот парень будет суперзвездой. Мы все знаем, что у него есть талант и мастерство, но то, что он делает сейчас, на таком уровне, в 18 лет… Его в этом году высоко задрафтуют. Он будет великолепен. Нам нравится, как он играет, сегодня он заслужил звание лучшего игрока и часы», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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