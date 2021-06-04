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Губерниев: уровень наших хоккеистов соответствует 153-й сборной Канады

Губерниев: уровень наших хоккеистов соответствует 153-й сборной Канады
Вячеслав Моренко
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на поражение сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею – 2021, в котором подопечные Валерия Брагина уступили сборной Канаде со счётом 1:2 в овертайме.

«Мы проиграли в хоккей Канаде! Опять! По игре канадцы были ничуть не хуже, создали даже больше чем наши. Говорить, что кому-то там чего-то не повезло — это враньё!

Помог ли Бобровский? Да, помог. Было б хуже. Хоккеистов нужного уровня наша лига не готовит. Их уровень вот и соответствует 153-й сборной Канады. С ней мы и пободались. Сегодня не сложилось!

И ещё одно, «Красная машина» — это сборная Виктора Тихонова и Владимира Юрзинова!» — гласит сообщение Губерниева в телеграм-канале.

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