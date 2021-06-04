Шайфли получил 4-матчевую дисквалификацию за грязный силовой приём на Эвансе

28-летний канадский форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли получил 4-матчевую дисквалификацию за грязный силовой приём на игроке «Монреаль Канадиенс» (3:5, 0-1) Джейке Эвансе. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте.

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Напомним, что на 60-й минуте матча, при счёте 4:3 в пользу «Монреаля», форвард «Канадиенс» Джейк Эванс убежал уже к пустым воротам соперника, но получил удар в голову от форварда Шайфли в тот момент, когда отправлял шайбу в ворота. 25-летний нападающий «Монреаля» получил травму и покинул лёд на носилках, а сам Шайфли за этот эпизод получил от судей матч-штраф.

Следующий матч между «Виннипегом» и «Монреалем» состоится в ночь на субботу, 5 июня. Начало – 2:30 мск.