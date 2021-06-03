«Монреаль» сообщил о состоянии Эванса, которого травмировал Шайфли

Пресс-служба «Монреаль Канадиенс» сообщила информацию о состоянии капитана команды Джейка Эванса, который получил тяжёлую травму в первом матче второго раунда Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс». Эванс получил повреждение после грязного силового приёма в исполнении форварда «Джетс» Марка Шайфли.
«Эванс чувствует себя лучше, но будет отсутствовать неопределённый срок. После травмы его не стали госпитализировать», — говорится в сообщении клуба в «Твиттере».
На 60-й минуте матча, при счёте 4:3 в пользу «Монреаля», Эванс убежал уже к пустым воротам соперника, но получил удар в голову от форварда Шайфли в тот момент, когда отправлял шайбу в ворота. 25-летний нападающий «Монреаля» получил травму и покинул лёд на носилках, а сам Шайфли за этот эпизод получил от судей матч-штраф. Теперь ему может грозить длительная дисквалификация.
- 3 июня 2021
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