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39 сейвов Варламова не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Бостоном» в овертайме

39 сейвов Варламова не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Бостоном» в овертайме
Максим Лесовой
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Завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

В составе «Бостона» голы забили Крэйг Смит и Брэд Маршан. За «Айлендерс» отличился Мэтью Барзал. Российский голкипер Семён Варламов отразил 39 бросков.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Бостона».

Следующий матч между командами состоится 6 июня в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум».

Напомним, в регулярном чемпионате «Айлендерс» заняли четвёртое место Восточного дивизиона. «Бостон», в свою очередь, финишировал на третьем месте. В первом раунде плей-офф НХЛ «Айлендерс» обыграл «Питтсбург Пингвинз», а «Бостон» выбил из турнира «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 3-й матч
04 июня 2021, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Смит (Холл, Грызлик) – 05:52' (5x5)   1:1 Барзал (Палмьери, Пулок) – 54:34' (5x5)   1:2 Маршан (Макэвой, Бержерон) – 63:36' (5x5)
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