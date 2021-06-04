39 сейвов Варламова не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Бостоном» в овертайме

Завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

В составе «Бостона» голы забили Крэйг Смит и Брэд Маршан. За «Айлендерс» отличился Мэтью Барзал. Российский голкипер Семён Варламов отразил 39 бросков.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Бостона».

Следующий матч между командами состоится 6 июня в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум».

Напомним, в регулярном чемпионате «Айлендерс» заняли четвёртое место Восточного дивизиона. «Бостон», в свою очередь, финишировал на третьем месте. В первом раунде плей-офф НХЛ «Айлендерс» обыграл «Питтсбург Пингвинз», а «Бостон» выбил из турнира «Вашингтон Кэпиталз».