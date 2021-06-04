Тимченко — о вылете России с ЧМ: не подготовились как следует, психологически, физически

Член правления Федерации хоккея России (ФХР), председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Геннадий Тимченко высказал мнение о том, что российские хоккеисты физически и психологически недостаточно хорошо подготовились к чемпионату мира в Риге. Сборная России вылетела на стадии 1/4 финала, потерпев поражение в матче с Канадой (1:2 ОТ).



«Вылет? Видимо, не подготовились как следует, психологически, физически.



В 2023 году здесь (в Санкт-Петербурге. — Прим. «Чемпионата») будет чемпионат, вот тут надо будет показать результат. Надо подготовить к этому времени настоящую сборную, чтобы был не такой результат», — приводит слова Тимченко ТАСС.

Напомним, в 2022 году чемпионат мира пройдёт в Финляндии, а в 2023-м турнир примет Санкт-Петербург.