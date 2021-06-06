Защитник «Каролины» не был удалён после удара клюшкой по лицу форварда «Тампы» Кучерова

В эти минуты проходит четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Каролину Харрикейнз». Встреча проходит в Тампе на стадионе «Амали-Арена». После первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев.



В стартовой 20-минутке произошел эпизод, в котором защитник «Харрикейнз» Брэди Шей сыграл высоко поднятой клюшкой и ударил по лицу нападающего «Лайтнинг» Никиту Кучерова. Судьи, посовещавшись, решили не удалять Шея после данного инцидента.

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Напомним, после трёх матчей в серии ведёт «Тампа» – 2-1.



В текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги Никита Кучеров набрал 14 очков (3+11) в девяти встречах.