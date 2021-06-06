Варламов признан третьей звездой матча плей-офф НХЛ «Айлендерс» — «Бостон»

В четвёртом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4:1 и сравнялся в серии плей-офф — 2:2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайл Палмьери, Мэтью Барзал, Кейси Сизикас и Жан-Габриэль Пажо. Российский голкипер Семён Варламов совершил 28 сейвов из 29 бросков. За «Брюинз» единственный гол забил Давид Крейчи.

Лучшим стал нападающий «Айлендерс» Барзал, у которого 2 (1+1) очка. Второй звездой стал ещё один форвард «островитян» Палмьери, забросивший шайбу. Совершивший 28 сейвов Варламов замкнул тройку лучших.

Пятый матч серии с участием этих команд состоится 8 июня, на этот раз на домашней площадке «Брюинз» в Бостоне.