Российский арбитр Ромасько наказал канадца Дэнфорта удалением «2+10» в финале ЧМ-2021

С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходит мужской чемпионат мира по хоккею. Сегодня, 6 июня, проходит финальный матч чемпионата мира по хоккею — 2021 Финляндия — Канада. К 7-й минуте счёт во встрече равный — 0:0.

На пятой минуте матча российский арбитр Евгений Ромасько удалил канадца Джастина Дэнфорта, выступающего за «Витязь», за толчок соперника на борт. Хоккеист получил штраф «2+10».

Напомним, что эти команды уже встречались на турнире в Латвии. В последнем матче группового этапа финны по буллитам обыграли канадцев — 3:2 Б.



Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии. В финальном матче прошлого чемпионата мира, который проходил в 2019 году в Словакии, финны оказались сильнее сборной Канады со счётом 3:1.