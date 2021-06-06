Сборные Финляндии и Канады объявили составы на финал чемпионата мира-2021

Сегодня, 6 июня, сборные Финляндии и Канады сыграют в финале чемпионата мира. Матч начнётся в 20:15 мск. Тренерские штабы команд назвали стартовые составы на игру.



Место в воротах финской команды займёт Юхо Олкинуора, у канадцев — Дарси Кемпер.



Стартовый состав сборной Канады:



1-е звено: Шон Уокер — Марио Ферраро, Адам Хенрик — Коннор Браун — Эндрю Манджапане;

2-е звено: Оуэн Пауэр — Трой Стечер, Габриэль Виларди — Майкл Бантинг — Макс Комтуа;

3-е звено: Джейкоб Бернард-Докер — Николя Боден, Ник Пол — Джастин Дэнфорт— Брэндон Пирри;

4-е звено: Брейден Шнайдер, Лиам Фуди — Джарет Андерсон-Долан — Коул Перфетти — Брэндон Хагель.



Стартовый состав сборной Финляндии:



1-е звено: Тони Сунд — Мика Койвисто, Марко Анттила — Ханнес Бьёрнинен — Саку Мяэналанен;

2-е звено: Олли Мяяття — Оливер Каски, Антон Лунделль — Нико Оямяки — Артту Руотсалайнен;

3-е звено: Вилле Покка — Атте Охтамаа, Ере Иннала — Петри Контиола — Ииро Пакаринен;

4-е звено: Ким Ноусиайнен — Петтери Линдбом, Микаэль Руохомаа — Теэму Турунен — Ере Саллинен.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Финляндия – Канада.



Напомним, в матче за третье место сборная США обыграла Германию со счётом 6:1.