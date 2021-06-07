Ягудин — о победе Канады на ЧМ-2021: безумно рад за канадцев! Пример для многих!

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в «сториз» своего «инстаграма» поздравил сборную Канады с победой на хоккейном чемпионате мира – 2021.



«Безумно рад за канадцев! Пример для многих!



Проиграв три стартовых матча, еле-еле выйдя в 1/4 финала, выигрывают ЧМ. Никогда не сдавайтесь», — говорится в сообщении.

С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходил мужской чемпионат мира по хоккею. Вчера, 6 июня, завершился финальный матч Финляндия — Канада. Сборная Канады одержала победу в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Победный гол на седьмой минуте овертайма забросил Ник Пол. Сборная Канады стала 27-кратным чемпионом мира, догнав по данному показателю СССР/Россию.



Напомним, что на старте чемпионата мира сборная Канады потерпела три поражения, а вопрос выхода в плей-офф решался в матче, в котором канадцы не принимали участия.