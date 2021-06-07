Канада стала первой сборной, выигравшей чемпионат мира с четырьмя поражениями на турнире

Вчера, 6 июня, завершился финальный матч Финляндия — Канада. Сборная Канады одержала победу в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Победный гол на седьмой минуте овертайма забросил Ник Пол.

На старте чемпионата мира сборная Канады потерпела три поражения подряд: в матчах с Латвией (0:2), США (1:5) и Германией (1:3), а также уступила в последнем матче группового этапа команде Финляндии (2:3 Б).

Как отмечает официальный сайт НХЛ на русском языке, Канада стала первой в истории сборной, выигравшей чемпионат мира, при этом потерпев четыре поражения в ходе турнира.

В истории чемпионатов мира только три сборные завоевывали золото после трёх поражений: Чехия в 1999 году, Канада в 1997-м и Швеция в 1987-м.

С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходил мужской чемпионат мира по хоккею. Сборная Канады стала 27-кратным чемпионом мира, догнав по данному показателю СССР/Россию.