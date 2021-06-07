Крылов — об уходе Чинахова из «Авангарда»: его агента для меня больше не существует

Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал об уходе из клуба нападающего Егора Чинахова.



«Уход Чинахова — неожиданность для нас. Считаю, что это молодой человек, ещё не способный принимать решения, так что здесь всё дело в его агенте. В начале сезона я разговаривал с ними, и они остались в «Авангарде» только под гарантии попадания Егора в состав, можно сказать, что я применил административный ресурс. Чинахов получил шанс, проявил себя, был высоко выбран на драфте, а в конце сезона вот такая история. Нарушены все профессиональные договорённости, так что для меня больше не существует такого агента (интересы Чинахова представляет Шуми Бабаев. — Прим. «Чемпионата»).



Я сейчас спрашиваю у Чинахова, что он будет делать в Америке. Он хороший парень, но он не понимает чужую ментальность, не знает языка, и ему будут диктовать условия. Возможно, он меня услышит», — сказал Крылов в эфире телеканала «Матч ТВ».



Напомним, Чинахов заключил трёхлетний контракт с клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Отметим, что нападающий был выбран клубом в первом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 21-м номером.