Защитник «Питтсбурга» Вебер перешёл в швейцарский «Цюрих». Он отыграл 541 матч в НХЛ

Защитник команды Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Янник Вебер покинул клуб, сообщает официальный сайт федерации хоккея Швейцарии.

Игрок обороны вернулся на родину, в Швейцарию, где подписал контракт с «Цюрих Лайонс».

Отмечается, что соглашение заключено на три года.

В текущем сезоне 32-летний Вебер принял участие всего в двух встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, не отметившись результативными действиями и заработав показатель полезности «-3».

За карьеру в НХЛ защитник выступал за «Монреаль Канадиенс», «Ванкувер Кэнакс», «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург». Вебер сыграл 541 матч в НХЛ, забросив 32 шайбы и отдав 68 результативных передач при общем коэффициенте полезности «-32».

В 2007 году Вебер был выбран в 3 раунде под общим 73-м номером «Монреалем».