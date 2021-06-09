Р. Ротенберг: много раз обсуждали с «Ак Барсом» переход Юдина в СКА

Вице-президент санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию об интересе к защитнику казанского «Ак Барса» Дмитрию Юдину.



«Правда ли, что Дмитрий Юдин не попал на чемпионат мира из-за того, что отказался перейти в СКА? Я не хочу комментировать какие-то сплетни. Юдин уже был в системе СКА. Впоследствии мы много раз обсуждали с «Ак Барсом» его переход в нашу команду.



Он приехал в расположение сборной и не смог сыграть на чемпионате мира из-за высокой конкуренции. Даже Игорь Ожиганов из СКА сидел в запасе.



То же самое с Рушаном Рафиковым из «Локомотива» и Григорием Дроновым из «Металлурга», — приводит слова Ротенберга «Бизнес Online».

Напомним, в преддверии ЧМ-2021 шесть игроков из предварительного состава не попали в окончательную заявку сборной России. Этими хоккеистами оказались защитники Егор Яковлев, Михаил Науменков, Дмитрий Юдин и Даниил Пыленков, а также форварды Павел Красковский и Денис Зернов.