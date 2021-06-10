Стал известен план предсезонной подготовки «Спартака»

Московский «Спартак» опубликовал в «Инстаграме» план подготовки команды к сезону-2021/2022.

Первый тренировочный сбор спартаковцы проведут на базе «Пересвет» в Московской области с 15 по 30 июля. В заключительный день красно-белые проведут контрольный матч с фарм-клубом – воскресенским «Химиком».



Второй сбор состоится в Москве с 1 по 31 августа, по ходу которого «Спартак» сыграет еще восемь контрольных матчей, а также примет участие в Кубке мэра Москвы, который состоится с 25 по 28 августа.



«Спартак» дважды встретится с «Амуром» (5 и 21 августа) и «Торпедо» (14 и 15 августа), в МСА «Лужники» красно-белые примут «Адмирал» и «Витязь» (9 и 17 августа).



Также, в УТЦ «Новогорск» «Спартак» сыграет 11 августа с московским «Динамо», а 19-го – с ЦСКА в «Парке Легенд».