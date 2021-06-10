Да Коста: рад, что перешли в «Автомобилист» вместе с Кормье. Он потрясающий парень

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста поделился эмоциями от возвращения в екатеринбургский клуб.

«Я сейчас у себя дома в Польше. Утром хожу в зал заниматься — провожу кардиотренировки, а потом посвящаю своё время детям. Сложное ли решение? И да и нет. Клуб сделал хорошее предложение, мне нравится эта команда, поэтому, надеюсь, в «Автомобилисте» я проведу отличное время!

Контракт на два года? Да, конечно, мне нравится вариант, при котором у нас будет возможность построить команду с прицелом на будущее. За 2 года это сделать проще, чем за один. Лично для меня это тоже хорошая перспектива: как правило, второй год может получиться более удачным, чем первый. Я думаю, у нас будет отличная команда в ближайшие два года, и я очень рад этому.



Рад, что Кормье перешёл вместе со мной, он потрясающий парень, который тоже говорит по-французски. Мы много времени проводили вместе в прошлом году. Рад, что мы снова будем в одной команде!

Сложно сказать, насколько важно, что команду будет возглавлять канадец, но я слышал очень много хорошего о нём от других игроков, он наслаждается процессом. Надеюсь, всё будет отлично. То, что Билл говорит по-английски, конечно, является плюсом, но после шести лет, проведённых в России, я и так понимаю почти всё, что мне говорят по-русски, поэтому это не такая большая проблема для меня. Я общался с Биллом по телефону, и у нас состоялся очень хороший разговор. Я очень воодушевлён перед предстоящим сезоном!» — цитирует Да Косту официальный сайт «Автомобилиста».