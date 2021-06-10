Европарламент призывает ЕС приостановить участие Беларуси в международных соревнованиях

Европарламент призывает Совет Европейского союза ввести новые индивидуальные и секторальные санкции против Минска. Об этом сообщает «Прессбол».
Евродепутаты выступили за приостановку членства Беларуси в международных спортивных федерациях, включая МОК, и приостановку выступлений сборной страны на международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх в Токио, чемпионатах мира и Европы, включая международные клубные турниры.
Также они высказались за лишение белорусского гостелевидения прав на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу и безвозмездную передачу этих прав «независимому телеканалу «Белсат».
Голосование по резолюции состоится 10 июня. Сами по себе резолюции Европарламента имеют рекомендательный характер, но из практики они обычно являются руководством к действию для Совета ЕС, сообщает «Прессбол».
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