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«Авангард» подписал контракт с голкипером Дубровским

«Авангард» подписал контракт с голкипером Дубровским
Георгий Горностаев
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Голкипер Георгий Дубровский, выступавший за «Сокол» из Киева, подписал двусторонний контракт с омским «Авангардом» сроком на один год, сообщает официальный сайт омичей.

В прошедшем сезоне Дубровский выступал за киевский «Сокол», где провёл 10 матчей в регулярном чемпионате Украины и восемь игр плей-офф, по ходу которого киевляне дошли до финала и усупили «Донбассу» в четырёх матчах.

Ранее голкипер уже играл в системе омичей за «Омских Ястребов».

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале турнира московский ЦСКА в шести матчах. В текущее межсезонье «Авангард» объявил о создании фарм-клуба, который будет выступать в Высшей хоккейной лиге. Главным тренером второй команды назначен Константин Курашёв.

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