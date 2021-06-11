Беднар — о вылете «Колорадо»: если люди хотят найти виновных, то пусть указывают на меня

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар подвёл итоги сезона для команды после поражения в серии второго раунда Кубка Стэнли от «Вегаса» (3:6, 2-4).



«Получился отличный сезон, в котором ребята проявили себя огромными молодцами. Кажется, что два сезона слились буквально воедино, что вызвало большое психологическое истощение. Выигрывать всегда непросто, и мы должны снять шляпу перед «Вегасом».



Я уверен, что смогу продолжать руководить «Колорадо». Я предан этой команде, у нас налажены прекрасные взаимоотношения с игроками. Мы всегда работаем над постоянным прогрессом.



Посмотрите на лица наших игроков. Как сильно они хотели, как много они работали… Прямо сейчас я испытываю огромное разочарование. Очень больно. И если люди хотят найти виновных, то пусть указывают пальцем на меня», – заявил Беднар.