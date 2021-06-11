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Беднар — о вылете «Колорадо»: если люди хотят найти виновных, то пусть указывают на меня

Беднар — о вылете «Колорадо»: если люди хотят найти виновных, то пусть указывают на меня
Никита Паглазов
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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар подвёл итоги сезона для команды после поражения в серии второго раунда Кубка Стэнли от «Вегаса» (3:6, 2-4).

«Получился отличный сезон, в котором ребята проявили себя огромными молодцами. Кажется, что два сезона слились буквально воедино, что вызвало большое психологическое истощение. Выигрывать всегда непросто, и мы должны снять шляпу перед «Вегасом».

Я уверен, что смогу продолжать руководить «Колорадо». Я предан этой команде, у нас налажены прекрасные взаимоотношения с игроками. Мы всегда работаем над постоянным прогрессом.

Посмотрите на лица наших игроков. Как сильно они хотели, как много они работали… Прямо сейчас я испытываю огромное разочарование. Очень больно. И если люди хотят найти виновных, то пусть указывают пальцем на меня», – заявил Беднар.

«Я не выиграл ни черта! Это отстой». Злость «Колорадо» после вылета от «Вегаса» «Я не выиграл ни черта! Это отстой». Злость «Колорадо» после вылета от «Вегаса»
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