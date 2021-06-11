Дебур — о Пьетранджело: лучший игрок серии. Он был абсолютным монстром
Поделиться
Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур после победы над «Колорадо» во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли (6:3, 4-2) поделился мнением о защитнике Алексе Пьетранджело.
«Я думаю, что он был лучшим игроком в серии в обеих командах. Он был абсолютным монстром», — приводит слова Дебура в «твиттере» журналист Джесс Гранье.
В регулярном сезоне-2020/2021 Пьетранджело провёл 41 матч, набрав 23 (7+16) очка при показателе полезности "+20". В плей-офф защитник сыграл в 13 играх, забросил одну шайбу и отдал семь голевых передач при показателе полезности "+5".
Напомним, в полуфинале Кубка Стэнли «Голден Найтс» сыграют с «Монреаль Канадиенс». Первый матч состоится во вторник, 15 июня. Начало встречи — в 04:00 мск.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 11 июня 2021
-
10:19
-
09:57
-
09:28
-
09:19
-
09:01
-
08:41
-
08:34
-
08:21
-
07:35
-
07:10
-
07:05
-
07:00
-
06:51
-
06:45
-
06:00
-
05:51
-
04:36
-
03:55
-
02:08
- 10 июня 2021
-
23:41
-
22:57
-
22:26
-
21:31
-
20:32
-
20:12
-
19:46
-
19:04
-
18:44
-
18:25
-
18:10
-
17:40
-
17:14
-
16:36
-
16:24
-
15:58
Партнерский контент
Рекомендуем вам