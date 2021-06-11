Дебур — о Пьетранджело: лучший игрок серии. Он был абсолютным монстром

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур после победы над «Колорадо» во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли (6:3, 4-2) поделился мнением о защитнике Алексе Пьетранджело.



«Я думаю, что он был лучшим игроком в серии в обеих командах. Он был абсолютным монстром», — приводит слова Дебура в «твиттере» журналист Джесс Гранье.



В регулярном сезоне-2020/2021 Пьетранджело провёл 41 матч, набрав 23 (7+16) очка при показателе полезности "+20". В плей-офф защитник сыграл в 13 играх, забросил одну шайбу и отдал семь голевых передач при показателе полезности "+5".



Напомним, в полуфинале Кубка Стэнли «Голден Найтс» сыграют с «Монреаль Канадиенс». Первый матч состоится во вторник, 15 июня. Начало встречи — в 04:00 мск.