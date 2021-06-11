Найджел Доус подписал контракт с немецким клубом «Адлер Мангейм»

«Адлер Мангейм» объявил о подписании контракта с канадским нападающим Найджелом Доусом.
Как сообщает официальный сайт клуба, игрок подписал соглашение с восьмикратным чемпионом Германии до 2023 года.
«Убедить такого игрока, как Найджел — нелёгкая задача. Мы все счастливы, что он выбрал нас. Найджел – профессионал, на протяжении многих лет он придаёт большое значение своей физической форме и невероятно много работает каждый день. Его отношение к делу в сочетании с голевым чутьём, вниманием к товарищам по команде и пониманием игры делают его очень ценным игроком, который, несомненно, поможет нам», — заявил генеральный менеджер «Мангейма» Ян-Аксель Алаваара.
«Я очень счастлив присоединиться к «Мангейму». Принимая во внимание историю клуба, принять предложение было несложно. Моя цель — активно помогать команде и вернуть чемпионский титул», — сказал Доус.
Доус провёл в КХЛ 10 сезонов. Он выступал за «Барыс», «Автомобилист», а последним клубом нападающего стал казанский «Ак Барс». 36-летний Доус принял участие в 47 встречах регулярного чемпионата-2020/2021, набрав 43 (23+20) очка при показателе полезности «+9». В плей-офф Доус сыграл в 14 встречах, набрав 6 (3+3) очков при показателе полезности «+2».
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