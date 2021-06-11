Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» подписал соглашение с финским защитником Каски

«Авангард» подписал соглашение с финским защитником Каски
Никита Паглазов
Комментарии

«Авангард» подписал контракт с финским защитником Оливером Каски.

Как сообщает официальный сайт омского клуба, соглашение заключено сроком на один год.

«Каски полностью оправдал наши ожидания, справившись с ролью атакующего защитника команды. Оливеру всё нравится в нашем клубе, и мы договорились о продлении контракта на год. Если через год он не получит хорошего предложения из НХЛ, то останется в «Авангарде» и переедет с нами в Омск – такая договорённость у нас уже есть», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.

Каски выступает за «Авангард» с 2020 года. В прошедшем сезоне он провёл 72 матча, в которых набрал 44 (16+28) очка при показателе полезности «+5». Также финский защитник сыграл в составе национальной сборной на ЧМ-2021, проведя 10 игр и набрав (0+3) очка.

Новость по теме
«Авангард» обменял лучшего снайпера команды в плей-офф Буше в «Локомотив»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021