«Авангард» подписал соглашение с финским защитником Каски

«Авангард» подписал контракт с финским защитником Оливером Каски.
Как сообщает официальный сайт омского клуба, соглашение заключено сроком на один год.
«Каски полностью оправдал наши ожидания, справившись с ролью атакующего защитника команды. Оливеру всё нравится в нашем клубе, и мы договорились о продлении контракта на год. Если через год он не получит хорошего предложения из НХЛ, то останется в «Авангарде» и переедет с нами в Омск – такая договорённость у нас уже есть», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.
Каски выступает за «Авангард» с 2020 года. В прошедшем сезоне он провёл 72 матча, в которых набрал 44 (16+28) очка при показателе полезности «+5». Также финский защитник сыграл в составе национальной сборной на ЧМ-2021, проведя 10 игр и набрав (0+3) очка.
- 11 июня 2021
-
13:55
-
13:24
-
13:10
-
12:53
-
12:39
-
12:18
-
11:41
-
11:19
-
10:36
-
10:19
-
09:57
-
09:28
-
09:19
-
09:01
-
08:41
-
08:34
-
08:21
-
07:35
-
07:10
-
07:05
-
07:00
-
06:51
-
06:45
-
06:00
-
05:51
-
04:36
-
03:55
-
02:08
- 10 июня 2021
-
23:41
-
22:57
-
22:26
-
21:31
-
20:32
-
20:12
-
19:46