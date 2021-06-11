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«Торпедо» и «Локомотив» договорились о переходе прав на форварда Даниэля Заара

«Торпедо» и «Локомотив» договорились о переходе прав на форварда Даниэля Заара
Никита Паглазов
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Хоккейные клубы «Торпедо» и «Локомотив» достигли договоренности о переходе прав на нападающего Даниэля Заара.

Как сообщает официальный сайт нижегородского клуба, нападающий подпишет с «Торпедо» двухлетний контракт.

«Мы очень довольны тем, что достигли соглашения о переходе Даниэля в нашу команду. Прошедший сезон стал для него прорывным — он был одним из лучших игроков чемпионата Швеции и дошёл со своим клубом до финала. Это праворукий нападающий с хорошим катанием и отличным броском в касание, который, безусловно, поможет нам в атаке и в большинстве», — заявил генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.

Свою карьеру 27-летний форвард начал в клубе «Йонстропс», после чего перебрался в систему клуба «Рёгле», где провел значительную часть своей карьеры.

В 2012 году был задрафтован клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». Несмотря на то, что пробиться в основу «Коламбуса» ему не удалось, он в первом сезоне за океаном стал чемпионом АХЛ в фарм-клубе «Блю Джекетс», набрав 55 (28+27) очков в 83 матчах.

Проведя в системе команды НХЛ два сезона, Даниэль вернулся в Швецию, подписав контракт с клубом «Мальмё», а уже через год вернулся в родной «Рёгле».

В прошедшем сезоне Заар стал вторым бомбардиром регулярного чемпионата (лучшим бомбардиром стал другой новобранец «Торпедо» — Марек Хривик), набрав 50 (18+32) очков в 52 матчах, а в плей-офф привёл клуб к первому в его истории финалу Чемпионата Швеции. В плей-офф на счету Заара 8 (4+4) результативных баллов в 11 матчах.

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