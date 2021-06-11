Кожевников: по сути, вслед за Хартли наш хоккей унизил и Ялонен

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился мнением о последних событиях в российском хоккее.



«Что могу сказать о фразе «признание Боба Хартли лучшим тренером сезона — позорище»? Выступил в тот день на эмоциях — под впечатлением от церемонии закрытия сезона КХЛ, которую наши уважаемые легионеры, названные в своих номинациях лучшими, в массовом порядке проигнорировали. В этом увидел их неуважительное отношение к нашей Лиге, к нашему хоккею, к стране, в конце концов — к нам, ветеранам.



Самое печальное, что на церемонию не явился и Хартли. Хотя мог бы приехать в Барвиху даже на автобусе. Тем более, что в этот день его босс получал приз лучшего клубного руководителя, а фамилии больших людей, спонсирующих «Авангард» и, кстати, обеспечивающих суперконтракт канадца, были нанесены на Кубок Гагарина. Мое мнение: церемонию, на которой его клуб являлся главным героем, Хартли не имел никакого права проигнорировать!



Согласен, он провёл неплохой сезон, но ведь с него сдували все пылинки и приобретали лучших игроков, да и с судейством всё было в порядке. Многие российские тренеры о такой «теплице» могут только мечтать.



Руководство так восхищалось Хартли, а что, скажите, на выходе? А я вам скажу: половина «Авангарда» уже разбежалась, лучший новичок Лиги едет в НХЛ, сборная смогла усилиться только Толчинским, который на чемпионате мира то играл, то не играл. И, кстати, чем ближе будет возвращение «Авангарда» в Омск, тем сильнее станет желание Хартли улететь домой в Канаду.



Моё мнение — все легионеры, как и все российские хоккеисты, пропустившие вечер закрытия, должны быть Лигой оштрафованы. Хватит возиться с людьми, которые не уважают наш хоккей! А вот Яшкину из «Динамо», который на церемонию явился, — наоборот, бонус.



Я так понимаю, Ялонен, подписав контракт, пару недель подождал, увидел, что придётся пахать, а не работать на всём готовом — и дал задний ход. То есть, по сути, наш хоккей и нашу Лигу унизил — вслед за Хартли. И в этом весь менталитет иностранных тренеров — они готовы работать в тепличном режиме, с лучшими командами и игроками, без перелётов, стрессов, давления. А когда начинаются проблемы, то сбегают. Что сказать, временщики...



Но у меня претензии не к ним, а к нам. О чём думают клубы, почему так себя не уважают? Как теперь будет выкручиваться тот же «Куньлунь», о руководителей которого просто вытерли ноги?» — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.