Генменеджер «Монреаля»: попадание в финал не гарантирует, что мы будем там в следующий раз

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен поделился мнением о составе клуба.



«Игроки, которых мы приглашаем, не всегда раскрываются по-полной. Но мы знаем, что собираем хоккеистов с характером. И, как я уже говорил команде на нашей первой встрече перед началом сезона, перешедшие к нам хоккеисты, побеждавшие в Кубке Стэнли, попали сюда не случайно. И, думаю, сейчас это окупается.



В «Монреале» есть несколько молодых игроков, но у нас сильные лидеры, которые прошли через битвы за Кубок Стэнли… И послание, которое они доносят ребятам, очень важно: если вы попадаете в финал конференции или финал Кубка Стэнли, то это не значит, что вы оказываетесь там автоматически снова через год или два.



Это большая честь быть там, где мы находимся сегодня, очень тяжело достигать подобных результатов каждый год, поэтому нужно ловить момент и извлекать из него максимум пользы», — приводит слова Бержевена официальный сайт НХЛ.