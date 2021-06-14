Купер: мы играем с командами разного стиля в плей-офф. Непонятное ощущение
Поделиться
Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвёл итоги первого матча полуфинала плей-офф Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2, 0-1).
«Это довольно непонятно, потому что мы играем с очень разными командами с точки зрения стиля — сначала «Каролина», затем — «Айлендерс».
«Островитяне» делают то, что умеют, и у них это получается очень хорошо. Мы увидели их в деле, так что теперь мы должны разобрать их детальнее», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
Напомним, в воскресенье, 13 июня, в США стадионе «Амали-Арена» в Тампе прошёл первый матч полуфинала плей-офф Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Со счётом 2:1 победу праздновали гости. Следующая встреча состоится в среду, 16 июня. Начало — в 3:00 мск.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 14 июня 2021
-
17:08
-
17:00
-
16:28
-
16:13
-
15:56
-
15:22
-
14:58
-
14:36
-
14:15
-
13:53
-
13:31
-
13:14
-
12:48
-
12:43
-
12:28
-
12:11
-
11:55
-
11:21
-
11:00
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:34
-
09:17
-
09:05
-
08:50
-
08:35
-
01:48
-
01:16
-
00:41
-
00:04
- 13 июня 2021
-
23:50
-
22:58
-
22:34
-
22:13
Партнерский контент
Рекомендуем вам