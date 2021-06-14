Купер: мы играем с командами разного стиля в плей-офф. Непонятное ощущение

Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвёл итоги первого матча полуфинала плей-офф Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2, 0-1).



«Это довольно непонятно, потому что мы играем с очень разными командами с точки зрения стиля — сначала «Каролина», затем — «Айлендерс».



«Островитяне» делают то, что умеют, и у них это получается очень хорошо. Мы увидели их в деле, так что теперь мы должны разобрать их детальнее», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.



Напомним, в воскресенье, 13 июня, в США стадионе «Амали-Арена» в Тампе прошёл первый матч полуфинала плей-офф Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Со счётом 2:1 победу праздновали гости. Следующая встреча состоится в среду, 16 июня. Начало — в 3:00 мск.