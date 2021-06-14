Киллорн: «Айлендерс» определённо умеют хорошо обороняться
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн прокомментировал игру в обороне от «Нью-Йорк Айлендерс» в первой встрече полуфинальной серии Кубка Стэнли, завершившейся со счётом 1:2 в пользу «островитян».
«Эта команда определённо умеет хорошо обороняться. Они играют очень плотно. Несмотря на то что мы владеем шайбой в течение большого количества времени, трудно получить действительно хорошую возможность забить. Но для всего этого существуют корректировки. Мы станем сильнее и прибавим, как мы сделали против «Флориды» и точно так же, как мы сделали против «Каролины», — приводит слова Киллорна официальный сайт «Тампы».
Следующая встреча «Лайтнинг» с «Айлендерс» состоится в среду, 16 июня. Начало — в 3:00 по московскому времени.
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