Романов применил эффектный силовой приём на Пьетранджело в матче плей-офф

В первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» принимает «Монреаль Канадиенс».

На первых минутах встречи российский защитник «Канадиенс» Александр Романов применил силовой прием на Алексе Пьетранжело. В текущем розыгрыше плей-офф 21-летний россиянин провел один матч и не набрал очков. В 54 играх регулярки Романов набрал 6 (1+5) очков.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

К моменту написания новости, после первого периода «Вегас» ведёт со счётом 1:0. Единственную шайбу забросил Ши Теодор. Напомним, на предыдущей стадии турнира «Вегас» победил «Колорадо Эвеланш» со счётом 4-2 в серии, а «Монреаль» оказался сильнее «Виннипег Джетс» — 4-0.

В другом полуфинале Кубка Стэнли «Нью-Йорк Айлендерс» ведёт в серии у «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 1-0.