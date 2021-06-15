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«Йокерит» сообщил о подписании двух новых хоккеистов

«Йокерит» сообщил о подписании двух новых хоккеистов
Никита Паглазов
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«Йокерит» объявил о переходе нападающего Калле Коссилы и защитника Отто Лескинена.

Как сообщает официальный сайт клуба, с игроками заключён двухлетний контракт.

«Коссила — опытный и разносторонний форвард. В его игре выделяется высокая эффективность, хороший пас и смелость. Мы рады, что можем приветствовать в наших рядах хорошего финского игрока в расцвете сил, который к тому же играл за нас, будучи юниором.

Лескинен — умелый и разносторонний защитник, отлично двигающийся и умеющий играть в атаку. Как игрок, он только приближается к своему лучшему возрасту, и мы очень рады, что он перешёл к нам, чтобы развиваться и преуспевать», — сообщил президент клуба Яри Курри.

Коссила прошедший сезон провёл в двух клубах — «Торонто Марлис» (АХЛ) и «Ред Булл Мюнхен» (Немецкая хоккейная лига). В составе «Торонто» форвард провёл 28 игр и набрал 29 (7+22) очков. В «Ред Булл» — 13 матчей и 12 (5+7) баллов.

В сезоне-2020/2021 Лескинен выступал в составе финской «КалПы», за 17 матчей регулярного чемпионата он набрал 10 (4+6) очков.

Коссила будет выступать под 11-м номером, Лескинен — под 28-м.

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