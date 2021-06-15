Тротц: не всегда добиваешься цели с 1-й попытки. Каждый чемпион не обходится без поражений

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц рассказал о том, что поражение в прошлом розыгрыше Кубка Стэнли от «Тампы» (2-4) сделало клуб лишь сильнее.



«Не всегда удаётся добиться цели с первой попытки, но надо стараться, учиться и пытаться вывести себя на новый уровень. Порой надо пережить сильную боль, чтобы пройти дальше. В плей-офф, помимо тяжёлых физических нагрузок, это также серьезный психологический вызов.



Каждый чемпион не обходится без тяжёлых поражений — в НХЛ много таких историй. Каждый шаг — это часть пути. Если бы он был простым, его бы проделали все. Но он непрост. Поверьте мне, поражения порой учат тебя большему, потому что закаляют. Ты лучше понимаешь вещи и потом подходишь к точке, когда больше проигрывать не хочешь», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.



Напомним, в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли «Айлендерс» и «Тампа» снова встретились в полуфинале. Первый матч выиграли «островитяне» в гостях — 2:1.